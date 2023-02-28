Народ ошарашен видом матери Пьехи: посмотрите, как она выглядит сейчас

Стас Пьеха поздравил свою мать Илону Броневицкую с днем рождения, чем вызвал бурный восторг у подписчиков. Звездная мама прекрасно сохранилась для своих 62 лет. В поздравительной публикации Стас раскрыл семейное прозвище Броневицкой у детей — Матроша — и сопроводил пост фотографиями, где актриса окружена детьми, внуками и цветами.

«Как 20 лет назад выглядит, по-прежнему очаровательна!» — написали комментаторы. Они даже в шутку предположили, что без специальных криопроцедур дело не обошлось. «Илона в холодильнике спит что ли?» — поинтересовались россияне.

Поклонники звездного наследника просили выразить артистке благодарность за сына. Другие подписчики отмечали схожесть черт лица у представителей звездного семейства: «У всех улыбки и губы мамины — Илоны». Кто-то грустил, что на фото не хватает Эдиты Пьехи — она уже два года не появляется на публике, живет в уединении в доме под Санкт-Петербургом. Несколько лет назад 85-летняя артистка перенесла операцию на коленях, сейчас ей тяжело ходить.