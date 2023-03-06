Народ ошарашен: что стало с дочерью солиста «На-На», которая победила рак (фото)

Дочь Владимира Левкина Виктория пережила страшную напасть. Два года назад она почувствовала себя плохо: адские головные боли сменились эпилептическими припадками. Страшный диагноз «рак мозга третьей степени» не сломал девушку, ведь врачи уже вытащили с того света ее отца.

У него дважды диагностировали рак лимфатической системы, однажды болезнь спрогрессировала до 4-й стадии. Много сил экс-участник группы «На-На» потратил, чтобы найти сильного специалиста, и он совершил чудо.

Перед химиотерапией Виктория сама себя побрила налысо. К вынужденному шагу она относилась философски, придерживалась мнения, что с волосами уходит негатив. Не прошло и трех лет, как болезнь отступила, и сегодня 29-летняя девушка занимается организацией детского отдыха, психологическим консультированием и убеждает подписчиков наслаждаться каждым мгновением жизни.

Виктория Левкина — сенсация любой светской вечеринки, получающая множество лестных комментариев от подписчиков: «Какая же вы все-таки молодец!», «Улыбка как у папы!», «Супер-дочь супер-отца! Уважаю». Многие из них отмечают, что девушка преобразилась буквально на глазах: «Ну ничего себе! Что такое? Стала еще краше! От счастья».