Народ опять накинулся на Бузову: причина просто возмущает (фото)

Даже самым неконфликтным и безумно одарённым знаменитостям приходится сталкиваться с критикой в свой адрес. Поэтому неудивительно, что скандально известной и не самой талантливой певице Ольге Бузовой, как никому на российской эстраде известно, что такое негативные комментарии.

Над телеведущей подшучивали и до того, как она решила связать свою жизнь с музыкой. Но теперь некоторые пользователи решили перейти все границы дозволенного. Когда новоиспеченная звезда эстрады выкладывает новое видео с репетиции своего номера или очередного выступления, в комментариях люди сразу же оставляют сотни гневных сообщений.

Такая же ситуация была под одним из последних роликов певицы в социальной сети. Подписчики сумели придраться даже к ногам Ольги. Однако другая часть аудитория вступилась за знаменитость.