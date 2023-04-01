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Киноафиша Статьи Народ опять накинулся на Бузову: причина просто возмущает (фото)

Народ опять накинулся на Бузову: причина просто возмущает (фото)

1 апреля 2023 11:00
Народ опять накинулся на Бузову: причина просто возмущает (фото)

Нашлись люди, вставшие на защиту звезды.

Даже самым неконфликтным и безумно одарённым знаменитостям приходится сталкиваться с критикой в свой адрес. Поэтому неудивительно, что скандально известной и не самой талантливой певице Ольге Бузовой, как никому на российской эстраде известно, что такое негативные комментарии.

Над телеведущей подшучивали и до того, как она решила связать свою жизнь с музыкой. Но теперь некоторые пользователи решили перейти все границы дозволенного. Когда новоиспеченная звезда эстрады выкладывает новое видео с репетиции своего номера или очередного выступления, в комментариях люди сразу же оставляют сотни гневных сообщений.

Такая же ситуация была под одним из последних роликов певицы в социальной сети. Подписчики сумели придраться даже к ногам Ольги. Однако другая часть аудитория вступилась за знаменитость. Народ опять накинулся на Бузову: причина просто возмущает (фото)

«Что вы пристали к ней?», «Она делает очень крутое шоу», — заметили пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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