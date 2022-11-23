Народ опешил при взгляде на мать Ирины Шейк в молодости: что всех потрясло

Ирина Шейк выросла в небольшом городе Еманжелинск в Челябинской области. Знаменитость никогда не скрывала свою историю успеха, однако не старалась делиться с поклонниками фотографиями из детства. В этот же раз бывшая возлюбленная Брэдли Купера сделала исключение.

В своих социальных сетях она опубликовала серию черно-белых снимков из детства. На них можно увидеть саму Ирину, а также ее старшую сестру Татьяну. Помимо этого, в кадре видна и мать модели Ольга.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Шейк. Больше всего их привлекла мать знаменитости. По мнению поклонников, Ирина очень сильно похожа на Ольгу, которая тоже отличается своей красотой.

«Вылитая мама», «Мама выглядит в точности как ты», «Как это возможно? Твою маму нельзя отличить от тебя», — пишут удивленные фанаты.

Некоторые подписчики даже предложили Ольге начать модельную карьеру. По их мнению, мама знаменитости могла бы участвовать в показах и съемках вместе со своей дочерью, ведь она выглядит эффектно.