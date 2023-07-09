Народ обомлел, увидев новое фото «тети Аси»: не зря скрывалась 20 лет

В 90-е многие рекламные ролики стали объектом культа. Сумасшедшей популярностью пользовался сюжет про тетю Асю. Реклама прославила на всю страну актрису Татьяну Ташкову, которая ранее не могла похвастаться успешными ролями. А фразу «тетя Ася приехала» прекрасно помнят до сих пор.

Ташкова в одночасье стала легендой постсоветской культуры. До перестройки она снялась в картине «Уроки французского», и карьера Татьяны Александровны только набирала обороты. Однако развал Союза спровоцировал кризис кино, и Ташкова осталась не у дел. Тогда на помощь пришла реклама, и здесь актрисе улыбнулась невероятная удача.

Татьяна Александровна сыграла в рекламе отбеливателя тетю Асю, которая знала толк в стирке. Серия роликов сделала актрису популярной, но с годами о Ташковой стали забывать. Сегодня звезде 90-х 66 лет, и узнать в ней ту безупречную тетю Асю невозможно. Ташкова обзавелась сединой, морщинами и двойным подбородком, превратившись в старушку. Народ обомлел, увидев увядшую Татьяну Александровну, ведь многие ее запомнили цветущей красавицей.

Актриса живет спокойной жизнью в кругу самых близких. О былом триумфе вспоминает с ностальгией, но о повторении успеха даже не мечтает.