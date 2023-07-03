Народ обомлел, увидев Ибрагима-пашу из «Великолепного века»: теперь его не узнать

Актер Окан Ялабык из «Великолепного века» сыграл немало ролей и до этого проекта. Но именно роль Ибрагима-паши прославила его на весь мир.

Ялабык имеет достаточно обширную фильмографию. Он снимается не только в сериалах, но и в полнометражных фильмах. Кроме того, актер занимается музыкой и профессионально играет на барабанах. После окончания «Великолепного века» он больше времени уделяет музыке, репетирует и выступает на концертах.

Когда проект «Великолепный век» закрыли, Окан Ялабык четыре года не принимал участие ни в каких проектах, но сегодня снова активно снимается. На его счету роль в основном касте сериала «Защитник» и в «Хекимоглу» — турецком ремейке популярного проекта «Доктор Хаус».

Зрители отмечают, что любимец публики Ибрагим-паша сильно изменился со времен съемок в сериале. Актер выглядит располневшим, усталым и осунувшимся, но продолжает играть так же ярко и талантливо.