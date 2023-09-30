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Народ обманывали: думали, что известная песня о шаре голубом, оказалось — совсем о другом

30 сентября 2023 14:00
Народ обманывали: думали, что известная песня о шаре голубом, оказалось — совсем о другом

Тайна века раскрыта.

Любимые многими композиции хранят множество секретов. Слушатели до сих пор гадают, что же пел Игорь Саруханов: «скрип колеса» или «скрипка-лиса»? Выяснилось, что не все так просто и со знаменитой песней «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой».

Композиция стала популярной после выхода на экраны фильма «Юность Максима». Картина 1934 года рассказывала о судьбе молодого рабочего, роль которого исполнил Борис Чирков. Однако сама песня появилась еще в XIX веке и имела несколько другой текст: изменения коснулись припева.

Когда-то был распространен следующий вариант: «Крутится-вертится шарф голубой». В таком виде старинный русский романс кажется куда стройнее и логичнее. Но зато версия с шаром оказалась более благозвучна: пропевать букву «ф» было слишком трудно, поэтому впоследствии от нее отказались. И получилось другое слово.

Фото: Кадр из фильма «Вызов» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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