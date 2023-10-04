Народ не верит своим глазам: эта россиянка похожа на Беллу из «Сумерек» как две капли воды
У Кристен Стюарт появился клон.
Десятилетие назад фильм «Сумерки» был главным хитом среди старшеклассниц. Девочки вздыхали по вампиру Эдварду и оборотню Джейкобу, завидуя удачливой главной героине, которой достались такие красавцы. Повторить путь счастливицы Беллы решила Олеся из Оренбурга: девушка стала двойником персонажа мистической саги.
Заметив свое сходство с американской актрисой Кристен Стюарт, россиянка стала снимать юмористические ролики в соцсети. Оренбурженка быстро набрала аудиторию — теперь новые ролики в образе Беллы из «Сумерек» с нетерпением ждут тысячи человек.
«И давно тебе 17?», «Так часто смотрю Олесю, что забыла, как выглядит настоящая Белла», «Сходство феноменальное. А главное — актерская игра. Подражание персонажу. Супер», «Это просто божественно, смотрю „Сумерки“ с 7 лет, и это просто лучшее, что я видела», — восторженно отзываются пользователи о творчестве Олеси.