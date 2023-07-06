Народ не верит, что Наталье Селезневой уже 78 лет: есть только один недостаток (фото)

Наталья Селезнева давно завершила свою карьеру. Сегодня звезда советского кино ведет закрытый образ жизни, чем немало огорчает поклонников своего драматического таланта. Меж тем на долю актрисы выпало большое испытание.

Три года назад артистка похоронила любимого мужа. Знаменитость тяжело переживала эту утрату. Сегодня она старается проводить как можно больше времени с сыном и внуками, а вот интервью дает крайне редко.

Меж тем россияне не перестают восхищаться очарованием любимой артистки. По мнению многих, Селезневой удалось сохранить свою красоту. Правда, один недостаток у выдающейся актрисы все-таки нашли.

«Естественная и очаровательная», «И никакой пластики в свои годы», «Как была курносой очаровашкой, так такой и осталась», «Она в 78 выглядит как Семенович в 40», — отметили интернет-пользователи.

Были и такие, кто указал звезде на ее изъян, заметный невооруженным взглядом.