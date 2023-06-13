Народ не может перестать восхищаться сыном Кузина и Агибаловой: дело не только в красоте

Дмитрий Кузин — первый ребенок на телепроекте «Дом-2». Его родители, Маргарита Агибалова и Евгений Кузин, давно расстались. После их развода мальчик остался с матерью.

Экс-участник скандальной телестройки интересуется жизнью своего наследника и периодически показывает его поклонникам в социальных сетях. Вот и недавно Евгений опубликовал новый кадр с сыном, в подписи к которому поделился большой радостью.

Мальчик окончил седьмой класс, показав отличный результат. Подписчики восхитились тем, каким красавчиком растет Митя, но очаровал он их не только красотой. Многие похвалили ребенка за хорошую успеваемость.

Между тем Кузин отметил, что успешная учеба Мити — заслуга его бывшей жены. Евгений выразил благодарность Рите за «правильное воспитание» их общего сына, чем приятно удивил поклонников.