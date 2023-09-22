Народ накинулся Плющенко за новое видео с младшим сыном: Гном Гномыч номер два

Пользователей Сети, которые переживают за несчастного Гном Гномыча, ждало новое потрясение. Евгений Плющенко и Яна Рудковская взялись за младшего сына. Продюсер опубликовала видео, на котором двухлетнего Арсения учат держаться на коньках. Поклонники боятся, что малыш повторит судьбу старшего брата и станет очередным проектом амбициозных родителей.

В кадре мальчик держится за большой обруч и перебирает ногами по льду, а сзади его поддерживает тренер. Затем ребенок переключается на более сложное устройство, которое толкает перед собой по катку словно тележку. Все это время его подбадривает отец.

Реакция публики на это видео была неоднозначной. Хотя многие умилялись стараниям Арсения, нашлись и недовольные. По мнению пользователей, Плющенко и Рудковская хотят вырастить из мальчика очередной проект для участия в ледовых шоу и заработка денег.