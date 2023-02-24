Народ накинулся на Рудковскую из-за фото с ее завтраком: что с ним не так

Яна Рудковская в очередной раз столкнулась с критикой своих подписчиков. Продюсер вновь решила рассказать о своих завтраках, посвятив им серию снимков в социальных сетях, однако далеко не все подписчики с восторгом приняли эту запись.

Как отметила Рудковская, она предпочла не игнорировать традиции и начала масленичную неделю: на столе знаменитости можно увидеть блины, гранат и другие лакомства. Фанаты же раскритиковали продюсера за ее пост. По мнению пользователей Сети, Рудковская никогда не готовит еду самостоятельно, нанимая специальных поваров, поэтому подобные записи выглядят лицемерно.

«Яна, давайте уже по-честному: „Вот мой повар, сегодня он сделал вот так!“ Представьте повара, а не вранье», «Эталонная хозяюшка, ха-ха», «И как вам не стыдно обманывать читателей?» — возмущаются недовольные подписчики.

Сама Рудковская при этом предпочла не реагировать на критику публики. Все негативные комментарии продюсер оставила без ответа.