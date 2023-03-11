Народ набросился с криками на маму Тимати из-за поздравления с 8 Марта: что она написала

Симона Юнусова свободное время посвящает не только воспитанию внуков, но и развитию своих социальных сетей. На блог мамы Тимати подписано уже больше трех миллионов человек, а в публикациях она откровенно рассказывает о происходящем в жизни своей семьи. При этом некоторые записи шокируют и злят ее многочисленных подписчиков.

Так, несколько дней назад Симона опубликовала поздравление своих фанатов с 8 Марта. В записи она признается, что не считает себя феминисткой, а «потребительское отношение» к избраннику считает пошлым.

«Я ни разу не феминистка! Мне нравится быть женщиной. Возможно, потому что я уже не молодая мама сыновей, мой взгляд на любовь совсем другой», — заявляет Симона.

Неожиданное признание шокировало фанаток знаменитости. В комментариях они раскритиковали ее запись и призвали изучить вопрос феминизма. По их мнению, Симона не разбирается в движении, которое критикует, и противоречит сама себе.