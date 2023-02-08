Народ ликует: где сейчас парень, осужденный за надругательство над Шурыгиной

Сергей Семенов стал известен на всю страну из-за скандальной истории с Дианой Шурыгиной. Основываясь на обвинениях девушки, суд отправил молодого человека в тюрьму на восемь лет, признав его виновным, но Семенов уже практически через два года оказался дома.

Резонансная история полностью изменила жизнь Сергея. До тюремного заключения он был студентом Ульяновской сельскохозяйственной академии, но после освобождения решил полностью сменить профессию.

Сегодня Семенов занимается правозащитной деятельностью. Он помогает людям, которых, как и его, несправедливо осудили, и вместе с командой юристов старается добиться правды. Изредка он оказывается и в студии ток-шоу, но уже не в роли героя, а в качестве эксперта и помогает разобраться в сложных ситуациях.

Из-за своей работы Семенов уже прославился на всю Самару. Люди узнают его на улицах, а слава о его успехах распространяется даже среди тех, кто никогда не обращался к нему за помощью.