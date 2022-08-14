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Народ и не подозревал, на что тратят пенсию Пугачева, Винокур и Лещенко

14 августа 2022 12:40
Народ и не подозревал, на что тратят пенсию Пугачева, Винокур и Лещенко

Сложно поверить в такой поступок.

На фоне частых жалоб знаменитостей на недостаток средств и мизерные пенсии, кажется невозможным представить, что некоторые звезды тратят собственные деньги на посторонних людей, не приходящихся им родственниками.

К примеру, выяснилось, что законные пенсионные — 50 тысяч рублей — Алла Пугачева каждый месяц перечисляет на счет поклонницы-инвалида. Так во всяком случае утверждает концертный директор Примадонны. Правда, личность фанатки она не раскрывает.

Похожая история у Владимира Винокура и его лучшего друга Льва Лещенко. На двоих артисты получают от Пенсионного фонда 120 тысяч рублей, которые достаются не им или их близким, а воспитанникам курского детского дома.

По словам Льва Валерьяновича в интервью КП, они с Владимиром Натановичем даже не смотрят на эти деньги:

«Купили ребятам новые кроватки, шкафчики, компьютеры. Они для нас уже вторая семья».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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