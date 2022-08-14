Народ и не подозревал, на что тратят пенсию Пугачева, Винокур и Лещенко

На фоне частых жалоб знаменитостей на недостаток средств и мизерные пенсии, кажется невозможным представить, что некоторые звезды тратят собственные деньги на посторонних людей, не приходящихся им родственниками.

К примеру, выяснилось, что законные пенсионные — 50 тысяч рублей — Алла Пугачева каждый месяц перечисляет на счет поклонницы-инвалида. Так во всяком случае утверждает концертный директор Примадонны. Правда, личность фанатки она не раскрывает.

Похожая история у Владимира Винокура и его лучшего друга Льва Лещенко. На двоих артисты получают от Пенсионного фонда 120 тысяч рублей, которые достаются не им или их близким, а воспитанникам курского детского дома.

По словам Льва Валерьяновича в интервью КП, они с Владимиром Натановичем даже не смотрят на эти деньги: