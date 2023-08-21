Народ и не подозревал, какую роль Гайдай сыграл в «Бриллиантовой руке»

Вот почему узнать режиссера в кадре было так сложно.

Леонид Гайдай, по примеру его коллег, был не прочь как руководить съемками за кадром, так и перед объективом камеры. Зрители могли не заметить, но режиссер не единожды появлялся в собственных фильмах, каждый раз в эпизодических ролях.

Делал Леонид Иович это так, чтобы не перетягивать на себя внимание: ловко и скрытно. Например, в «Бриллиантовой руке» постановщик сыграл алкоголика, заснувшего в подворотне. Когда его забирают милиционеры, зрители слышат голос Георгия Вицина, но то лишь уловка — актер озвучил этот краткий эпизод позже.

В последующих картинах режиссер уже не прятался: в «12 стульях» он исполнил роль архивариуса Варфоломея Коробейникова, а в ленте «На Дерибасовской хорошая погода» перевоплотился в безумного игрока казино.

Еще одна эпизодическая роль, но уже в чужом проекте «Ветер» свела Гайдая с его будущим любимцем — Александром Демьяненко, который спустя несколько лет получил всесоюзную славу за образ Шурика.