Народ хватается за голову, узнав, сколько на самом деле лет этому мужчине: выглядит на 25

Чуандо Тан начинал свою карьеру в модельном бизнесе. В течение нескольких лет он покорял подиумы, но однажды понял, что эта работа делает его несчастным. И тогда он решил переквалифицироваться в фотографы и жить в свое удовольствие.

Новые жизненные убеждения полностью изменили Чуандо. Как только он занялся любимым делом, он перестал стареть. Сегодня 56-летний мужчина больше похож на 25-летнего юношу. У него тело настоящего атлета, а на лице не заметны никакие возрастные изменения.

Как отмечает сам Тан, последние годы он ничего не делает через силу. Например, не заставляет себя начинать день с контрастного душа, так как это нервирует его, и не нагружает себя в тренажерном зале. Мужчина уверен, что любой стресс негативно влияет на тело и душу, поэтому заботливо оберегает себя.

Поклонники не скрывают, что пример Чуандо доказывает правдивость его жизненных убеждений. Он смог доказать скептикам со всего мира, что старение можно остановить без каких-либо секретов и хитростей.