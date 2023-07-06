Народ еще может увидеть Костомарова на соревнованиях, правда есть «но»

В Сети не утихает горячее обсуждение видео, где Роман Костомаров тренируется с протезами на ногах. Россияне восхищаются мужеством, стойкостью и силой воли спортсмена. Поклонники верят, что олимпийский чемпион еще покажет себя на соревнованиях. И такой поворот событий действительно возможен.

Фигурист может выступать за паралимпийскую сборную, но радоваться слишком рано. Крайне высоки шансы, что Костомаров останется не у дел. Многие забыли об одном важном «но», которое не оставляет надежды ни самому спортсмену, ни его преданным фанатам.

В беседе с порталом BLITZ+ депутат Михаил Терентьев выступил с напоминанием о том, что фигурного катания в паралимпийских играх нет. Это значит, что Роману придется либо забыть о продолжении карьеры, либо найти себе другой вид спорта.

Даже если фигурист выберет второй вариант, ничто, по словам Терентьева, не гарантирует ему успеха. Костомарову придется пройти не одно отборочное испытание, чтобы доказать, что он достоин занять свое место в сборной.