Народ долго не мог в это поверить: как любимец СССР погиб на съемках фильма

Юрия Гусева знал в лицо без преувеличения весь Союз. «Хождение по мукам», «Два капитана» и киноэпопея «Вечный зов» — каждое появление артиста на экране было настоящим праздником для зрителей. Тем сильнее был их шок, когда его жизнь внезапно оборвалась.

В январе 1991 года актер поехал на съемки в Ташкент. 54-летний артист не жаловался на здоровье. Пышущий здоровьем мужчина был в прекрасном настроении и готовился к серьезной работе над фильмом «Глухомань». По сюжету его герой — подполковник Звягинцев — становится жертвой бандитских разборок и погибает. Его смерть расследует майор Виктор Колосов (Геннадий Корольков).

Как Гусев получил перелом основания черепа, никто из его коллег по проекту толком и не понял. Всему виной стало неосторожное падение — Юрий Евгеньевич ударился головой. Когда его везли в больницу, съемочной группе казалось, что все еще обойдется. Но через несколько дней он умер, не дожив до своего юбилея чуть больше месяца.

На трагическую гибель артиста в неспокойные 1990-е обратили внимание поклонники артиста. Для многих его смерть прошла незамеченной. Долгие годы вопрос о том, куда исчез Юрий Гусев, периодически звучал в советских гостиных и на кухнях. Получив ответ, люди просто не могли поверить, ведь такой незаслуженно глупой им казалась его кончина.