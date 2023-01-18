Народ был в ужасе: как жена поступила с умирающим от рака Филозовым

Альберт Филозов был талантливым актером с очень внушительной фильмографией. Он снимался в успешных советских и российских проектах, но сегодня поражает не карьера мужчины, а то, как закончилась его жизнь.

Последние годы он боролся с раком предстательной железы. На время даже появилась надежда, что болезнь удалось излечить, но это оказалось всего лишь иллюзией. Вторая жена артиста, которая была на 20 лет младше, запретила ему возвращаться домой. «Экспресс газета» пишет, что Наталья Стоцкая призналась, что просто не вынесет вид страдающего мужа, который все больше был похож на призрака.

Альберт смирился с таким отношением и попросился к сыну от первого брака. Молодой человек простил и приютил отца. В 2016 году актер скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище, но даже там вторая жена не позаботилась о покойном супруге, поэтому на могиле стоит обычный деревянный крест.