Народ был в ужасе: эти скандальные книги издали только при Горбачеве

Если бы не перестройка и гласность, объявленные Михаилом Горбачевым, многие из произведений русской литературы никогда не нашли бы своего читателя: они попросту не были бы напечатаны.

В 1988 году в Советском Союзе впервые вышли из типографии «Окаянные дни» Ивана Бунина. Эта книга основана на дневниковых записях писателя и рассказывает о событиях революции и Гражданской войны. «Ленин, Троцкий, Дзержинский... Кто подлее, кровожаднее?» — задается вопросом лауреат Нобелевской премии на страницах своего произведения, опубликованного в Париже еще в 1925 году. Многих советских граждан такая постановка вопроса ужаснула, если не сказать больше.

Роман другого Нобелевского лауреата — Бориса Пастернака — в СССР забраковали за негативное изображение строителей социализма и эпохи в целом. Фраза «не читал, но осуждаю», брошенная на заседании Союза писателей по делу о «Докторе Живаго», стала крылатой. Самому автору пришлось отказаться от премии из-за травли.

Повесть «Собачье сердце» Михаил Булгаков показал Главлиту в 1926 году. Шокированные цензоры усмотрели в ней острую политическую сатиру и конфисковали. Если бы не Горький, попросивший вернуть рукопись автору, массовый читатель не увидел бы бессмертный шедевр даже в 1987 году — именно тогда ее разрешили напечатать.