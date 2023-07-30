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Народ был прав: Воля выпытал у оскандалившейся мисс Москва всю правду о конкурсах красоты

30 июля 2023 17:45
Народ был прав: Воля выпытал у оскандалившейся мисс Москва всю правду о конкурсах красоты

Модель не стала скрывать правду от публики.

Уроженка Саратова Ангелина Бреженская одержала победу в конкурсе «Мисс Москва-2023». В честь победы звезда подиумов стала гостьей ток-шоу Павла Воли, где раскрыла волнующую изнанку подобных мероприятий.

Как оказалось, победить в конкурсе красоты возможно и честным путем. По словам модели, не только из-за интимной связи с организаторами или продюсерами участницам присуждают первое место, не все награды достаются лишь благодаря взяткам. При этом сама она предпочла не рассказывать, как именно завоевала победу, заставив публику строить многочисленные теории.

Также девушка раскрыла, что именно получила в качестве приза. Как оказалось, организаторы подарили ей сертификат в клинику пластической хирургии. И сама она считает такие преображения абсолютно нормальными, ведь уже обращалась к врачам за подобной помощью и не поддерживает тренд на естественную красоту.

Фото: Кадры из шоу «Шоу Воли»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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