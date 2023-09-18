Народ бьется в истерике: преображение Бондаренко никого не оставило равнодушным

Станислав Бондаренко известен не только своей карьерой, но и эффектной внешностью. Сотни поклонниц осыпают артиста комплиментами и признаются ему в любви, комментируя каждую публикацию в социальных сетях.

Так, в своем блоге знаменитость поделился роликом с ярким преображением. В кадре Бондаренко сначала появляется с бородой, а после умывания она мгновенно исчезает. Как отметили фанаты, звезда «Частной жизни» прекрасно выглядит в этих образах, поэтому даже в таком коротком видео заметны его харизма и обаяние, благодаря которым он и добился успеха.

«Тебе и с бородой, оказывается, прекрасно», «Ох, красавец», «Шикарный всегда и в любом виде», — пишут поклонники.

Также многие обратили внимание, как помолодел Бондаренко, отказавшись от бороды. По их мнению, с растительностью на лице артист выглядит как минимум на 10 лет старше своего настоящего возраста.