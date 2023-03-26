Народ бьет тревогу: экстремально похудевшая Агата Муцениеце оголилась на публику

Преображение звезды не всем пришлось по душе.

Агата Муцениеце пристально следит за своим телом, желая быть стройной и подтянутой. Вот и на этот раз артистка показала результат своего похудения, но не порадовала, а не на шутку перепугала поклонников.

Бывшая супруга Павла Прилучного довольно откровенна с подписчиками в социальных сетях. Звезда экрана отказывается от использования ретуши и не боится показать себя в невыгодном свете. Ранее Муцениеце жаловалась на то, что не вполне довольна своей физической формой. Судя по всему, это осталось в прошлом.

В новом видео, которое знаменитость представила на суд фолловеров, она предстала экстремально похудевшей. Актриса призналась, что и сама удивлена своему стальному прессу.

«Как я похудела... Это что-то новенькое», — отметила в кадрах ролика Агата.

Между тем народ бьет тревогу, призывая артистку остановиться. Многие посчитали, что знаменитости не помешало бы набрать несколько килограммов, чтобы выглядеть более привлекательной.