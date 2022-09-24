Народ ахнул, узнав о странном пристрастии Александра Ширвиндта: вот что ест артист

Александр Ширвиндт прославился благодаря множеству выдающихся ролей в театре и кино. Мэтр 20 лет руководил Московским академическим театром сатиры. Но Ширвиндт редко рассказывает о личной жизни и о своих предпочтениях в быту. Правда, один необычный факт об артисте все-таки известен.

Александр Ширвиндт обожает странное блюдо – вареный лук. Об этом он рассказывал в интервью «Комсомольской правде»:

«Мне ведь лук тащат все соседи. Представляешь, сколько за день набирается, если учесть, что живу я в высотке на Котельнической набережной, а это целый город?».

Также артист добавил, что ест лишь отборный лук: