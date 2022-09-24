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Народ ахнул, узнав о странном пристрастии Александра Ширвиндта: вот что ест артист

24 сентября 2022 09:30
Народ ахнул, узнав о странном пристрастии Александра Ширвиндта: вот что ест артист

Ширвиндт оказался тем еще гурманом.

Александр Ширвиндт прославился благодаря множеству выдающихся ролей в театре и кино. Мэтр 20 лет руководил Московским академическим театром сатиры. Но Ширвиндт редко рассказывает о личной жизни и о своих предпочтениях в быту. Правда, один необычный факт об артисте все-таки известен.

Александр Ширвиндт обожает странное блюдо – вареный лук. Об этом он рассказывал в интервью «Комсомольской правде»:

«Мне ведь лук тащат все соседи. Представляешь, сколько за день набирается, если учесть, что живу я в высотке на Котельнической набережной, а это целый город?».

Также артист добавил, что ест лишь отборный лук:

«Предварительно проверяю: а вдруг обо мне поздно вспомнили и выковыряли луковицу уже из помойного ведра?».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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