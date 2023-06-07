Народ ахнул, увидев голые ноги Загитовой: вот что не так (фото)

Алина Загитова с недавних пор все чаще балует фанатов откровенными снимками. Не успели они как следует обсудить фотографии фигуристки в купальнике, как она поделилась не менее горячим контентом.

В личном Telegram-канале олимпийская чемпионка опубликовала селфи, о котором забудут еще не скоро. Спортсменка позировала перед камерой в коротких шортах, оголивших все ее прелести. В подписи к провокационному кадру Загитова отметила, что в таком виде отправилась «по делам».

Увидев голые ноги знаменитости, народ ахнул. Одним показалось, что Загитова выглядит слишком худой. Другие были недовольны тем, что звезда фигурного катания вдруг напрочь забыла о приличиях.