Народ ахнул, увидев голые ноги Загитовой: вот что не так (фото)
Возмущению фанатов нет предела.
Алина Загитова с недавних пор все чаще балует фанатов откровенными снимками. Не успели они как следует обсудить фотографии фигуристки в купальнике, как она поделилась не менее горячим контентом.
В личном Telegram-канале олимпийская чемпионка опубликовала селфи, о котором забудут еще не скоро. Спортсменка позировала перед камерой в коротких шортах, оголивших все ее прелести. В подписи к провокационному кадру Загитова отметила, что в таком виде отправилась «по делам».
Увидев голые ноги знаменитости, народ ахнул. Одним показалось, что Загитова выглядит слишком худой. Другие были недовольны тем, что звезда фигурного катания вдруг напрочь забыла о приличиях.
«Такие коротенькие шортики, Алина явно перестала стесняться», «Это даже неприлично», «Слишком коротко», — отметили возмущенные интернет-пользователи.