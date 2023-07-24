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Народ ахнул: стилисты сотворили невозможное с этой девушкой-фриком (фото)

24 июля 2023 13:00
Народ ахнул: стилисты сотворили невозможное с этой девушкой-фриком (фото)

Стала похожа на голливудскую диву.

Матильда стала одной из самых обсуждаемых героинь шоу «Перезагрузка». Девушка-фрик не представляла своей жизни без яркого макияжа, необычных причесок и дерзких нарядов. Но стилисты помогли ей по-другому посмотреть на свою внешность и раскрыть внутренний мир с иной стороны.

Как и другие участницы проекта, Матильда поработала с психологом, что дало неплохой результат. Над внешностью девушки трудились не только стилисты, но и врачи. Косметолог помог избавиться от акне, а стоматолог сделал отбеливание зубов.

Но особая работа предстояла парикмахеру-стилисту. На шоу Матильда пришла с дредами, от которых ее поспешили избавить, сделав короткую стрижку. Конечный результат заставил народ ахнуть от восторга.

Народ ахнул: стилисты сотворили невозможное с этой девушкой-фриком (фото)

«Стала похожа на Скарлетт Йоханссон, классное преображение!», «Она такая яркая и стильная», «Сделали красоткой», — отметили зрители проекта.

Фото: кадры из телешоу «Перезагрузка»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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