Народ ахнул: стилисты сотворили невозможное с этой девушкой-фриком (фото)

Матильда стала одной из самых обсуждаемых героинь шоу «Перезагрузка». Девушка-фрик не представляла своей жизни без яркого макияжа, необычных причесок и дерзких нарядов. Но стилисты помогли ей по-другому посмотреть на свою внешность и раскрыть внутренний мир с иной стороны.

Как и другие участницы проекта, Матильда поработала с психологом, что дало неплохой результат. Над внешностью девушки трудились не только стилисты, но и врачи. Косметолог помог избавиться от акне, а стоматолог сделал отбеливание зубов.

Но особая работа предстояла парикмахеру-стилисту. На шоу Матильда пришла с дредами, от которых ее поспешили избавить, сделав короткую стрижку. Конечный результат заставил народ ахнуть от восторга.