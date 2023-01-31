Народ ахнул: Стас Михайлов стал копией известного певца (фото)

Стас Михайлов рискует растерять всех своих поклонниц. Многие из них были шокированы, увидев, что артист сделал со своей внешностью.

Звезду в непривычном образе показала публике его любимая супруга Инна Михайлова. В социальных сетях она опубликовала фотографию музыканта, на которой он стал копией другого довольно известного певца.

Все дело в том, что на снимке Михайлов запечатлен с новой прической. Исполнитель отрастил волосы, из-за чего «превратился» в Дмитрия Маликова. Такое преображение возмутило многих фанатов исполнителя хита «Звезда моя далекая».

«Покусился на святое, на образ Маликова», «Не надо это сравнивать с Димочкой», «Не троньте Димочку, он такой один», — пишут в Сети.

Впрочем, были и такие, кто обнаружил между знаменитостями важное различие. В частности, один из интернет-пользователей подчеркнул, что у Маликова выражение лица «блаженное», в то время как у Михайлова — «соблазняющее».