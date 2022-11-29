Народ ахнул при виде взрослой дочери Тома Круза: всех поразила одна деталь

Второй супругой ловеласа Тома Круза стала рыжеволосая красавица Николь Кидман. Они поженились в 1990 году, а вскоре стали родителями. Актеры оформили опеку над двумя приемными детьми — Изабеллой и Коннором. Голливудский брак продержался до 2001 года, после чего последовал внезапный развод. Одни говорили, что Круз слишком увлекся сайентологией, которую не одобряла его супруга. Другие уверяли, что все дело в Пенелопе Крус, роман с которой разгорелся у Тома.

После расставания актеры оформили равные права на детей, но Кидман уехала в Австралию, а Том остался в США с наследниками. Со временем сын и дочь все больше отдалялись от матери, тем более что они тоже стали приверженцами сайентологии.

Сейчас дети звездной пары уже взрослые. 29-летняя Изабелла редко радует подписчиков в соцсетях новыми кадрами, но на опубликованных снимках заметно, как сильно она похожа на приемного отца. Темноволосая и кареглазая девушка кажется женской версией Тома Круза, что вызывает неподдельное удивление комментаторов.