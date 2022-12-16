Народ ахнул при виде взрослого сына покойного Марьянова: стал его точной копией

Дмитрий Марьянов стал отцом в 1996 году, когда на свет появился его единственный сын Даниил. Спустя несколько лет после рождения наследника артист расстался с его матерью, моделью Ольгой Аносовой, после чего, как пишут СМИ, она запретила артисту выводить мальчика в свет.

Все взросление Даниил провел вне поля зрения публики. Как оказалось, он решил пойти по стопам своего отца и связать свою жизнь с кинематографом. Сын артиста, как стало известно из шоу «Ты не поверишь!», уже учится на режиссера, а иногда ему поступают предложения сняться в том или ином проекте.

26-летний Даниил продолжает сторониться светской жизни. Он редко появляется на публике, а в последний раз поклонники видели его на годовщине смерти его отца. Как отметили преданные фанаты, он вырос практически точной копией своего артиста.