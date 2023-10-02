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Народ ахнул при виде этой проводницы из России: такого просто не может быть

2 октября 2023 15:15
Народ ахнул при виде этой проводницы из России: такого просто не может быть

Удивились даже бывалые пассажиры.

Путешествия на поездах полны романтики и приключений. Постукивание колес, сладкий чай в фирменном подстаканнике, прогулки в тамбур, назойливые торговцы на станциях — все это обязательные атрибуты поездки. Кажется, еще одним пунктом в список можно смело добавить усталых и раздраженных проводниц.

Работа в поездах тяжелая, особенно если сотрудники РЖД в пути не первый день. И поспорить с этим фактом сложно. Поэтому глупо ожидать свежих и улыбчивых проводниц. Но бывает и иначе. В соцсетях распространился снимок юной красавицы в форме РЖД. Привлекательная барышня позировала на фоне поездка. Многих пользователей сильно удивил вид проводницы модельной внешности.

Народ ахнул при виде этой проводницы из России: такого просто не может быть

«Энн Хэтэуэй», «Хочу такую жену», «Где-то в параллельной Вселенной», «К сожалению, такую проводницу можно только на фото увидеть», «Это косплей на проводницу», — обменивались мнениями удивленные юзеры.

Фото: Кадр из сериала «Проводница», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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