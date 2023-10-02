Народ ахнул при виде этой проводницы из России: такого просто не может быть

Путешествия на поездах полны романтики и приключений. Постукивание колес, сладкий чай в фирменном подстаканнике, прогулки в тамбур, назойливые торговцы на станциях — все это обязательные атрибуты поездки. Кажется, еще одним пунктом в список можно смело добавить усталых и раздраженных проводниц.

Работа в поездах тяжелая, особенно если сотрудники РЖД в пути не первый день. И поспорить с этим фактом сложно. Поэтому глупо ожидать свежих и улыбчивых проводниц. Но бывает и иначе. В соцсетях распространился снимок юной красавицы в форме РЖД. Привлекательная барышня позировала на фоне поездка. Многих пользователей сильно удивил вид проводницы модельной внешности.