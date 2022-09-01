Нарочно не придумаешь: правда о будущем Охлобыстина взбудоражила народ

В жизни Ивана Охлобыстина грядут большие перемены. Актер впервые станет дедушкой, причем дважды. Оказалось, что дочери артиста — Анфиса и Евдокия — находятся в интересном положении. Любопытно, что у девушек примерно одинаковый срок беременности.

Звездные наследницы не стали скрывать скорое пополнение от поклонников. В своих социальных сетях Евдокия опубликовала фотографию вместе с возлюбленным, под которой и сообщила радостную новость. Анфиса же показала подписчикам кадр, на котором сама запечатлена с заметно округлившимся животом.

Интернет-пользователи активно обсудили новость о том, что звездные наследницы не только вступили в законный брак примерно в одно время, но и родят первенца с разницей в несколько месяцев. «Настоящая семейная связь», «Как в кино», — гласят комментарии в Сети. Между тем Охлобыстин жизнь дочерей никак не комментирует и не говорит о том, готов ли к новому для себя статусу дедушки.