Нарочно не придумаешь: настоящие фамилии звезд шоу-бизнеса заставят согнуться от смеха

Известно, что многие отечественные звезды изменили свои настоящие имена на более звучные и красивые аналоги. Основная причина кроется в желании придать своему сценическому образу больше лоска. Но для некоторых селебрити псевдоним стал вынужденной мерой, а не капризом.

Многие знают, что поп-звезда Наталья Королева на самом деле Порывай, а Дима Билан — Виктор Белан. Но далеко не все в курсе, что Елена Ваенга по паспорту Елена Хрулева. До тех пор, пока она носила родную фамилию, ее карьера стояла на месте.

Эстрадный певец Лев Лещенко не стал заморачиваться и слегка видоизменил свою настоящую фамилию Лещов. Красавица-актриса Марина Александрова никакая не Александрова, а Пупенина. Ведущая Алла Довлатова на самом деле Мария Евстрахова, а Катя Лель — Екатерина Чуприна.

Певица Маша Распутина в реальности Алла Агеева. И, стоит отметить, что псевдоним подходит бойкой артистке намного больше. А исполнитель с изысканным именем Крис Кельми оказался простым Анатолием Калинкиным.

Нет сомнений, что эти артисты без удачного творческого псевдонима не могли бы и мечтать о блистательной карьере.