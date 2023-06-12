Нарочинская из «Склифосовского» покаялась: брак разрушила одна ошибка

Любимая миллионами телезрителей актриса Мария Куликова, как и любой обычный человек, не раз в своей жизни совершала ошибки. Она и сама в них признается. Актриса горько сожалеет о тех своих поступках, которые когда-то разрушили ее семью. И даже маленький сын и общий дом не смогли спасти ее брак. Но теперь звезда уверена, что теперь она стала умнее и в новых отношениях подобного не допустит.

Мария Куликова прошла интересный и богатый опытом не только личный, но и творческий путь. Любопытно, что сначала она была уверена, что актерским талантом природа ее не наделила, но она все равно решила поступать в театральный вуз. Правда, сам факт поступления она предпочла скрыть, чтобы потом не было стыдно, если ее не примут. Но ее приняли, и с тех пор она уверенно и с успехом идет по актерской стезе.

Примерно в то же время Мария встретила своего первого мужа. Но студенческий брак оказался недолгим. А вот отношения с Денисом Матросовым длились целых 16 лет. В этом браке родился сын Ваня. Но и этой семье суждено было разрушиться. Сейчас, вспоминая их отношения, Мария говорит, что совершила главную ошибку, которая стоила ей любви и брака. Она слишком сильно выставляла напоказ свое счастье. Больше она такого не повторит никогда.