Нарисованная «Санта-Барбара»: что скрывали от зрителей в советских мультфильмах

При просмотре этих проектов вопросов будет больше, чем ответов.

В детских мультфильмах довольно часто встречается то, на что юные зрители вряд ли обратят внимание. Взрослые же, напротив, быстро сообразят, какие скелеты в шкафу хранят рисованные персонажи, чью жизнь можно сравнить с настоящей «Санта-Барбарой».

Ярким примером служит любимый многими мультфильм «Трое из Простоквашино». Поначалу жизнь семейства течет относительно благополучно. А вот в 2018 году состоялась премьера «Нового Простоквашино», где появилась сестра Дяди Федора по имени Вера Павловна. При этом отца главного героя и мужа его матери в произведении Успенского зовут Дмитрий.

Выходит, что свою дочь Римма родила от другого мужчины, к которому уходила из семьи. Или же из семьи уходил отец, и пока его не было, мама Дяди Федора тоже не скучала.

Есть похожая нестыковка и в ленте «Тайна третьей планеты». Маму Алисы Селезневой зрителям так и не представили. Как пишет Дзен-канал KinoBugle , если показать кадр из мультфильма тому, кто его не смотрел, и спросить, кто же из двух героев является отцом девочки, то ответ, скорее всего, будет далек от истины.

Алиса как две капли воды похожа на капитана Зеленого, хотя по сюжету ее отец — высокий и худой брюнет в очках, профессор Селезнев. Вопрос же о том, почему героиня не имеет с папой ничего общего, остается открытым.