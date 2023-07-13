Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наргиз недолго осталось наслаждаться безнаказанностью: ответит за каждую выходку

Наргиз недолго осталось наслаждаться безнаказанностью: ответит за каждую выходку

13 июля 2023 12:10
Наргиз недолго осталось наслаждаться безнаказанностью: ответит за каждую выходку

Дело рискует дойти до суда.

После прекращения сотрудничества с Максимом Фадеевым и депортации из России Наргиз продолжила как ни в чем не бывало исполнять песни продюсера. Грубое нарушение авторских прав возмутило композитора, и он готов принять срочные меры.

Фадеев выступил с громким заявлением после очередного выступления оскандалившейся певицы в одном из баров Алматы. Продюсер намерен добиться наказания для тех площадок, которые позволяют артистке выходить на сцену и нарушать закон. И если музыкант действительно обратится к правосудию, то наслаждаться безнаказанностью Наргиз осталось недолго.

О том, почему зарвавшаяся исполнительница понесет наказание за каждую свою выходку, рассказал адвокат Вадим Багатурия. Эксперт заметил, что если Фадеев, обладая авторскими правами, подаст иск в казахский суд, то точно одержит победу и получит компенсацию.

«Ему ничего не препятствует защищать свои права за рубежом», — подытожил эксперт в беседе с порталом 100 NEWS.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше