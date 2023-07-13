Наргиз недолго осталось наслаждаться безнаказанностью: ответит за каждую выходку

После прекращения сотрудничества с Максимом Фадеевым и депортации из России Наргиз продолжила как ни в чем не бывало исполнять песни продюсера. Грубое нарушение авторских прав возмутило композитора, и он готов принять срочные меры.

Фадеев выступил с громким заявлением после очередного выступления оскандалившейся певицы в одном из баров Алматы. Продюсер намерен добиться наказания для тех площадок, которые позволяют артистке выходить на сцену и нарушать закон. И если музыкант действительно обратится к правосудию, то наслаждаться безнаказанностью Наргиз осталось недолго.

О том, почему зарвавшаяся исполнительница понесет наказание за каждую свою выходку, рассказал адвокат Вадим Багатурия. Эксперт заметил, что если Фадеев, обладая авторскими правами, подаст иск в казахский суд, то точно одержит победу и получит компенсацию.