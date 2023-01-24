Нарциссы и эгоисты: мужчины с этими именами любят только себя и никого больше

Низкая самооценка приносит человеку множество проблем и неприятностей. Однако когда она оказывается чрезмерно завышенной, это доставляет неудобства уже не самому ее обладателю, а всем окружающим. Нарциссы и эгоисты не любят никого, кроме самих себя, игнорируют потребности, желания, мечты даже самых близких людей. Эксперты в области эзотерики утверждают, что значительное влияние на самооценку оказывает имя - именно оно во многом диктует человеку “любить себя и чихать на всех”. Рассказываем, обладатели каких мужских имен сконцентрированы исключительно на себе и ни на ком больше.

Игнат

Мужчина, нареченный редким именем Игнат, стремится произвести выгодное впечатление на окружающих. Правда, делает он это не с помощью поступков, а посредством хвастовства. Если обладатель этого имени вливается в разговор, можно с большой вероятностью ожидать, что в скором времени он начнет как бы невзначай хвалиться своими достижениями.

Партнершу Игнат выбирает скромную, чтобы ни в коем случае не затмила его перед всеми.

Ильдар

Обладатель имени Ильдар привык находиться в центре всеобщего внимания. Довольно часто этот парень пользуется ресурсами родителей, чтобы добиться определенных высот, но искренне считает, что это его собственная заслуга. Если интерес окружающих к Ильдару ослабевает, он не брезгует подогреть его с помощью сомнительных слухов и неоднозначных поступков. Его девиз - “Неважно, что о тебе говорят, лишь бы говорили”.

Максим

Парень по имени Максим сконцентрирован на собственной персоне. С юных лет он тщательно следит за собой, занимается спортом, у зеркала его можно увидеть гораздо чаще, чем представительниц прекрасного пола. Последние, кстати, Макса интересуют постольку-поскольку - для себя он персона номер один. Избраннице не стоит ждать, что обладатель этого имени станет исполнять все ее капризы и желания.

Скорее всего, он их даже не запомнит, в отличие от собственных.

Марк

Каким бы талантливым, умным и красивым ни был обладатель имени Марк, рано или поздно все его достоинства померкнут перед одним-единственным недостатком: он обожает себя. Но собственной любви к себе ему мало, Марик требует, чтобы партнерша постоянно подтверждала его исключительность с помощью комплиментов, подарков, заботы.