Нарциссизм зашкаливает: эти 3 знака зодиака - эгоисты уровня Скорпиона

Некоторым людям не повезло родиться в период такого положения планет, которое наградило их далеко не самыми положительными характеристиками на всю жизнь. Например, отдельные знаки зодиака считаются законченными эгоистами, с которыми не стоит иметь дел.

Пальму первенства в этом списке, конечно же, занимают Скорпионы. Чаще всего они настолько погружены в себя, что кажутся остальным высокомерными. Но и соседи по рейтингу не уступают им в эгоизме. Так, Львов считают королями самолюбия. Они привыкли, что все внимание должно быть направлено только на них, а другой порядок вещей может их вывести из себя.

Самолюбование свойственно и Рыбам. Они так переполнены разнообразными чувствами к собственной персоне, что это сводит с ума окружающих. И замыкают список Тельцы. Как говорят астрологи, обладатели этого знака зодиака могут забыть о себе и помочь близкому человеку. Но сделают они это только ради того, кто ими восхищается. Остальных же Тельцы попросту проигнорируют.