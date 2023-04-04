«Нарастила» щеки: последствия пластики Эвелины Бледанс повергнут в шок (фото)

Красота Эвелины Бледанс сводила мужчин с ума, а у женщин вызывала приступ зависти. Теперь это осталось в прошлом. Звезда экрана решилась на пластику, чем и подписала себе приговор.

Актриса засветилась в шоу «Звезды сошлись» и продемонстрировала ужасающие последствия процедуры. Знаменитость «нарастила» себе щеки при помощи инъекционных имплантатов, думая, что это сделает ее молодой и привлекательной. Результат не оправдал ожиданий — артистка выглядит так, что на нее без слез не взглянешь.

«Филлер сполз и ползает по лицу», — подметила Эвелина, указав на проблемную область на своем лице. Актриса была предельно честна: она пожалела о том, что обратилась к косметологу. Кроме того, знаменитость заявила, что отныне она считает себя ярой противницей филлеров. «Это опасно», — подытожила Бледанс, уточнив, что потратила около полугода на то, чтобы решить свою проблему.