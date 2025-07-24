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«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР

24 июля 2025 17:09
Стивен Кинг

Король ужасов оцепенел в кресле кинотеатра.

Представьте: 1957 год, маленький Стивен Кинг смотрит «Земля против летающих тарелок» — типичный B-movie про вторжение инопланетян. Вашингтон в руинах, человечество на грани гибели… и тут экран гаснет. Кинотеатр замер: администратор объявляет, что СССР запустил «Спутник-1». Для восьмилетнего будущего короля ужасов это стало моментом, где фантастика слилась с реальностью — и реальность оказалась страшнее.

— Я сразу представил, что русские начинили этот спутник водородными бомбами, — вспоминал Кинг в интервью Playboy. — В тот момент я впервые ощутил, как вымышленный страх становится чем-то осязаемым.

Фильм Фреда Сирса, по сути, был дешевой поделкой — но совпадение с запуском «Спутника» перевернуло его восприятие. Вместо веселого малобюджетного экшена мальчик увидел «пророчество»: вот-вот с неба упадет нечто куда хуже «тарелок».

«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР

— Я не мог объяснить, насколько был напуган, одинок и подавлен, — признавался писатель. — Это чувство… Оно осталось со мной.

Ирония в том, что СССР, сам того не желая, подарил Кингу урок: настоящий страх рождается не из спецэффектов, а из контекста. Позже он использовал этот прием в «Противостоянии», «Под куполом» — историях, где катастрофа приходит внезапно, на фоне обыденности.

А «летающие тарелки» так и остались для него напоминанием: иногда жизнь врывается в кино — и меняет все. Даже если это всего лишь новости о спутнике, который, естественно, не нес никаких бомб.

Ранее мы также писали: «Уловил что-то от Кинга»: это хоррор-аниме не зря оценили на 7.7 — напоминает культовый «Жребий» писателя

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Земля против летающих тарелок» (1956)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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