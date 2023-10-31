Напряженное время: вот для, какого знака Зодиака ноябрь 2023 станет тяжелым испытанием

Как известно, солнце светит для всех одинаково, но этого нельзя сказать о благосклонности богини Фортуны. Она одаривает везением неравномерно — кто-то купается в любви, деньгах и признании, а кто-то сталкивается с одними лишь проблемами. Астрологи рассказали, какому знаку зодиака стоит приготовиться к жизненным трудностям в ноябре 2023 и дали совет, как можно с ними справиться.

Рак

По прогнозам астрологов, последний месяц осени станет для Рака временем испытаний. До конца года осталось всего ничего, а на плечи водного знака свалится невообразимое количество дел и хлопот, которые необходимо завершить до 31 декабря. Как тут не впасть в отчаяние?

Звезды не советуют уроженцам знака унывать — планета красоты и гармонии, Венера, в ноябре будет располагаться в созвездии Скорпиона.

А это означает, что расположение небесных светил благоволит Раку — необходимо только взять себя в руки и перестать паниковать.

Венера охотно наделит представителей водного знака решительностью и энтузиазмом, столь необходимыми для успешного выполнения всех запланированных дел. Обилие задач Раку стоит воспринимать как челлендж, вызов, с которым необходимо ловко справиться.

Да, иногда уроженцы знака будут чувствовать себя уставшими и обессиленными.

После долгого рабочего дня Рак станет возвращаться домой с потухшим взглядом и только одним желанием — поскорее лечь спать. Близким знака необходимо проявить понимание и не терзать его расспросами или, что еще хуже, упреками.

Чтобы успешно пройти испытание, Раку необходимо полностью восстанавливать свои силы после каждого рабочего дня. Для кого-то лучшим вариантом отдыха станет сон, другие могут расслабиться, приняв ванну или посмотрев любимый сериал. Игнорировать свою потребность в отдыхе не стоит.

Уже в середине месяца Рак, оглянувшись назад, сможет оценить свой прогресс.

Обнаружив, что половина запланированных дел уже выполнена, он почувствует сильное облегчение. В этот момент важно не сбавлять заданный изначально темп, иначе можно расслабиться и испортить результат.

Баланс между работой и отдыхом — вот на что стоит обратить внимание водному знаку в ноябре 2023. Только так ему удастся успешно справиться с тем обилием задач и проблем, которые свалятся на его голову. Ноябрь будет очень непростым, зато в декабре Рак сможет смело почивать на лаврах.