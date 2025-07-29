Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

Люди готовы рисковать всем — своей жизнью и честью — ради крупных денег. Для любителей историй о смертельно опасных играх.

Дорама «Шоу восьми» не получила такую же оглушительную славу, как «Игра в кальмара» — и это серьезное упущение. Тут вам и яркие персонажи, и жестокие игры на выживание, и напряжение, которое не отпускает ни на минуту. Но главное — это не просто гонка за деньгами, а настоящий марафон моральных вопросов, от которых не оторваться. Да и задуматься есть над чем.

Сериал вышел на Netflix в 2024 году. При просмотре все восемь эпизодов пролетают на одном дыхании. История завершается с намеком на продолжение, но про съемки второго сезона пока ничего неизвестно.

Что происходит в «Шоу восьми»?

Восемь незнакомцев становятся участниками странного реалити-шоу. Все, что от них требуется — просто находиться на локации, и за это им платят. Звучит как халява? Не тут-то было! За все, кроме питания и жилья, участники платят из своих призовых — и не по обычным ценам, а в сто раз выше. Тут и начинаеся игра, где мелочей не бывает и каждый шаг влияет на кошелек… и не только.

Зрителей ждет целый калейдоскоп неожиданных поворотов — и предугадать, что произойдет дальше, почти невозможно. В этом плане «Шоу восьми» легко дает фору даже «Игре в кальмара», где, признаемся, многие ходы были вполне предсказуемыми.

Без хайпа, но с рейтингами: что говорят зрители

«Шоу восьми» получило теплый прием у тех, кто до него добрался. На IMDb сериал держится на уверенной отметке 7,2, а на «Кинопоиске» — 7,1. Зрители хвалят оригинальную задумку, целостный сюжет и напряжение, которое не отпускает до финала.

Участников шоу намного меньше, чем в "Кальмаре", и от этого история приобретает даже некую правдоподобность... — сравнивают пользователи КП.

Возможно, если бы создатели вложились в промо не меньше, чем коллеги из «Игры в кальмара», о «Шоу восьми» говорили бы куда громче. Ведь этот сериал действительно заслуживает большего внимания.

Еще одной скрытой жемчужиной называют новую дораму «Девять пазлов». Свежий проект о маньяке-психопате уже успели сравнить с «Настоящим детективом» — и, судя по отзывам и рейтингам, это сравнение не случайно.