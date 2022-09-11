Напророчила: запрет на съемки, тяжелая болезнь и страшная смерть «Фроси Бурлаковой»

Судьба Екатерины Савиновой была одной из самых трагических в истории советского кино.

Яркая и энергичная Екатерина Савинова быстро становилась украшением любых фильмов, в которых снималась. Правда, доверяли ей чаще второстепенные роли. По словам супруга актрисы, кинорежиссера Евгения Ташкова, существовал запрет на съемки Савиновой. Исходил он от знаменитого постановщика Ивана Пырьева, в фильме которого под названием «Кубанские казаки» актриса сыграла одну из своих первых ролей.

Любвеобильный режиссер заинтересовался обаятельной девушкой и сделал ей намек на близкие отношения, но она отвесила ему пощечину. Пырьев затаил обиду и подключил все свое влияние, чтобы испортить ей карьеру. Так, Савинова стала постоянной звездой второстепенного плана.

Большую главную роль Екатерина сыграла лишь в фильме своего мужа «Приходите завтра...» 1962 года. Фрося Бурлакова в ее исполнении стала любимицей зрителей. Причем 18-летнюю героиню актриса воплощала на экране, когда ей уже было 34 года.

К тому моменту Савинова и не подозревала, что страдает от тяжелой болезни. Высокую температуру и вялость жены заметил Ташков, отправив ее к врачу. Выяснилось, что актриса заражена бруцеллезом из-за парного молока, которое выпила на съемках еще в 50-х годах. Болезнь поразила нервную систему актрисы, и у нее развилась шизофрения. Екатерина несколько раз лежала в психиатрических клиниках и страдала из-за своего состояния, ведь она не могла сниматься и общаться с людьми.

«Зачем дальше жить-то?» — процитировал пророческие слова жены Ташков в одном из интервью.

В 1970 году 43-летняя Савинова свела счеты с жизнью. Для ее мужа и 13-летнего сына это стало большим ударом.