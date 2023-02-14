Напророчил: последние слова звезды советского кино проберут до мурашек

Евгений Урбанский успел пополнить свою фильмографию десятком картин. Успешный советский актер мог бы примерить на себя еще множество самых разных ролей, если бы не трагедия, которая была неожиданностью для всех, кроме него.

В 1965 году артист снимался в картине «Директор». Действие одной из сцен проходило в пустыне Кызылкум, где автомобиль с главным героем летит в прыжке с бархана.

Во время съемок второго дубля транспортное средство перевернулось, и если водитель, будучи опытным гонщиком, смог выпрыгнуть, то актер остался внутри. Урбанский скончался по дороге в больницу в результате тяжелой травмы: железный брусок, находившийся на заднем кресле, ударил ему в затылок.

Между тем оказалось, что артист, которому было всего 33 года, буквально напророчил свою смерть. Накануне собственной гибели звезда экрана, осматривая съемочную площадку, вдруг заявил стоящему рядом коллеге: «Смотри, могилу мне роют!»