Напрочь забыла русский язык: вот что ляпнула Зейналова перед прямым эфиром

Светлана Зейналова вернулась в шоу «Доброе утро» после длительного отпуска. Женщина отдыхала с детьми в Турции и с трудом возвращается к рабочему графику. Перед первым эфиром после путешествия она поделилась своими впечатлениями в личном микроблоге. Журналистка опубликовала кадры со съемок вместе со своим соведущим Тимуром Соловьевым.

«Обнулилась так, что еле вспомнила русский язык», — заявила ведущая.

Однако шоу прошло без накладок — с задачей вспомнить родную речь Светлана справилась на отлично. Очевидно, отдых пошел Зейналовой на пользу. Она выглядит цветущей и жизнерадостной, а фирменная широкая улыбка журналистки стала еще лучезарнее. Она отлично провела время на морском берегу и обновила загар. Фанаты бурно отреагировали на возвращение Светланы на экраны.