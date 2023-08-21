Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Напрочь забыла русский язык: вот что ляпнула Зейналова перед прямым эфиром

Напрочь забыла русский язык: вот что ляпнула Зейналова перед прямым эфиром

21 августа 2023 20:30
Напрочь забыла русский язык: вот что ляпнула Зейналова перед прямым эфиром

Телеведущей после отпуска нелегко вернуться к работе.

Светлана Зейналова вернулась в шоу «Доброе утро» после длительного отпуска. Женщина отдыхала с детьми в Турции и с трудом возвращается к рабочему графику. Перед первым эфиром после путешествия она поделилась своими впечатлениями в личном микроблоге. Журналистка опубликовала кадры со съемок вместе со своим соведущим Тимуром Соловьевым.

«Обнулилась так, что еле вспомнила русский язык», — заявила ведущая.

Однако шоу прошло без накладок — с задачей вспомнить родную речь Светлана справилась на отлично. Очевидно, отдых пошел Зейналовой на пользу. Она выглядит цветущей и жизнерадостной, а фирменная широкая улыбка журналистки стала еще лучезарнее. Она отлично провела время на морском берегу и обновила загар. Фанаты бурно отреагировали на возвращение Светланы на экраны.

«Обожаю начинать утро с вами. Спасибо за ваш позитив», — пишут в комментариях поклонники.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше