Напрасно считали эталоном красоты: не поверите, как на самом деле выглядела Клеопатра

Когда речь заходит о легендарных красавицах прошлого, многим на ум приходит Клеопатра и истории о ее обольстительной наружности. Но в реальности древнеегипетская правительница привлекала мужчин вовсе не своими притягательными чертами лица или стройной фигурой.

Современный миф о красоте царицы появился от части благодаря режиссерам, которые брали на роль этой женщины таких актрис, как Элизабет Тейлор или Монику Беллуччи.

Поэтому зрители стали ассоциировать внешность наследницы династии Птолемеев именно с ними.

Однако историки уверяют, что Клеопатра была дамой невысокого роста и при этом достаточно полной, из-за чего у нее был второй подбородок и отсутствовала четкая форма лица. Помимо этого, царица вынуждена была постоянно носить парики, поскольку ее собственные волосы были редкими. И все же ее ум и обаяние были настолько сильны, что даже эти недостатки отходили на второй план, а мужчины мечтали провести с ней хотя бы одну ночь.