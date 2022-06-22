Напомнить не постеснялась: Манижа вскрыла правду о неприглядном поступке Собчак

Манижа рассказала Ксении Собчак о том, как та ее оскорбила несколько лет назад. Артистка разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак! ».

По словам исполнительницы, впервые она встретилась с популярной телеведущей на премии «Сноб» под названием «Сделано в России». В тот вечер артистка должна была не только получить специальную награду, но и выступить перед всеми гостями события, а объявляла ее выход как раз Собчак. Как призналась Манижа, она очень переживала, что именно популярная журналистка назовет ее собравшимся. Однако Собчак не смогла справиться с этой задачей и переврала ее имя.

«Вот Ксения Анатольевна и говорит: „Сейчас на сцену выйдет Мариша!“», — вспоминает обиженная артистка.

Собчак призналась, что помнит тот инцидент. По ее словам, она просто перепутала незнакомое имя, стоя на сцене, и в итоге попросила прощения у артистки.