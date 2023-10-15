Напомнила, кто есть кто: Долина отчитала дочь Началовой прямо на камеру

Лариса Долина не дает спуску своей любимой крестнице. Певица не раз утверждала, что близка с Верой Алдониной, которой заменила мать после преждевременной кончины Юлии Началовой. На самом деле отношения между звездой и начинающей артисткой не так хороши, как может показаться на первый взгляд.

Это стало очевидным после того, как знаменитость отчитала наследницу Евгения Алдонина прямо на камеру. Ларисе Александровне не понравилось, как 16-летняя Вера обратилась к ней, поздравляя с днем рождения. И она тут же напомнила подростку, кто есть кто.

Дочь Началовой обратилась к Долиной на Вы, чем сильно ее задела.

Она заметила, что в общении с крестной матерью такие формулировки не используют. Между тем напрашивается вывод о том, что Вера держит дистанцию в общении с исполнительницей хита «Погода в доме» и пока не доверяет ей настолько сильно, чтобы обращаться на ты.