«Напомнил рекламу древних сериалов»: в тизере новых «Голодных игр» фанаты не нашли ни одного плюса — что с фильмом не так

23 ноября 2025 08:27
Приквел заранее называют провальным.

Франшиза «Голодные игры» возвращается, но реакция на первый тизер шестого фильма оказалась холоднее, чем ожидали создатели. «Голодные игры: Рассвет Жатвы» выйдут только 20 ноября 2026 года, однако уже сейчас будущий приквел успел собрать шквал критики.

Фильм расскажет о молодых годах Хеймитча Эбернети, будущего наставника Китнисс. Это история его участия в 50-х Голодных играх — самой кровавой Квартальной бойне, где Капитолий потребовал вдвое больше трибутов от каждого района.

Юный Хеймитч — еще не циничный пьющий наставник, а обычный парень из угнетенного Дистрикта 12, мечтающий просто выжить. Рядом с ним — трибут Мейсили Доннер, первая владелица знаменитой броши сойки-пересмешницы, которая много лет спустя достанется Китнисс Эвердин.

Проект снова снимает Фрэнсис Лоуренс, а главные роли исполняют Джозеф Зада, Джесси Племонс, Маккенна Грейс и Уитни Пик. Однако именно актерский состав стал главной причиной негодования.

Что говорят зрители

Первые комментарии под роликом — сплошное разочарование. Фанаты саги указывают на одну большую проблему: неудачный кастинг. Особенно много претензий к образу Сноу (Рэйф Файнс), которого зрители представляли иначе.

Некоторые недоумевают, почему не взяли актера из «Баллады о певчих птицах и змеях», ведь можно было просто сделать грим.

Отвратительный подбор актеров... Они не соответствуют книге! Мне кажется это провал будет.

На роль Сноу можно было и более похожего актера взять.

Не понравилась фанатам странная, по их мнению, постановка сцен. Моментами движения героев выглядят слишком неестественно, а современные спецэффекты слишком плоскими.

В моей воображении, при прочтении книги, арена была круче. Если честно, трейлер напомнил рекламу древних сериалов на Syfy и музыка та же, и эфекты на уровне том.

Пока, конечно, рано судить о качестве фильма, но реакция на первый ролик заставляет сомневаться в успехе очередного приквела. Его судьба зависит от того, смогут ли создатели оправдать ожидания и сделать историю Хеймитча такой же мощной, как ранние части франшизы.

Ранее мы писали: Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Фото: Кадры из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)
Валерия Белашкова
