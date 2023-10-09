Напоминает о родине: это блюдо в эмиграции Федор Шаляпин ел почти каждый день

Сегодня Федора Шаляпина считают воплощением русского духа и гордостью отечественной культуры. Оперный певец любил Россию, однако так и не смог принять советскую власть. На чужбине артист продолжил свою актерскую карьеру и радовал неповторимым басом слушателей по всему миру.

В эмиграции Шаляпин скучал по национальным традициям, а особенно по русской кухне. Крестьянский сын, он не любил деликатесы и заморские кушанья, а обожал простые пельмени. Дочь мэтра Марина рассказывала, что вся семья лепила заготовки, чтобы потом насладиться домашним блюдом.

Выдавались такие моменты редко, разве что летом, когда исполнитель не пропадал на очередных гастролях.

Запивал пельмени Федор Шаляпин, вопреки запрету Минздрава, крепкими напитками. Певец ставил на стол бутылку водки и опрокидывал рюмочку. Любила «сорокоградусную» и Марина Шаляпина, как рассказывают «Аргументы и факты».